Москва, 7 декабря, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Ученому-геодезисту Валерию Качину, этапированому в Москву из Биробиджана, предъявлено обвинение в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

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Согласно опубликованным данным, ученый был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ФСБ России. Ему предъявлено обвинение в госизмене (статья 275 УК РФ).

В настоящее время этапирован в Москву, Лефортовский суд будет решать вопрос о продлении Качину меры пресечения. Следствие просит продлить арест до 12 марта.

«Материалы уголовного дела в отношении Качина имеют гриф «секретно», — сообщил собеседник издания.