Москва, 7 декабря, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение», отдельное внимание государство уделяет борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. За последние три года более 535 региональных медицинских организаций оснащены современным медицинским оборудованием, помогающим пациентам-сердечникам.

Цитата gov39.ru Операция в калининградском региональном сосудистом центре

Также проект предусматривает такие меры, как переоснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. По оценке медиков, это очень важный комплекс мероприятий, который позволит вывести на новый современный уровень все эти структуры и поможет значимо повлиять на уровень смертности в стране от сердечно-сосудистых заболеваний, потому что как минимум 23-25% всех смертей от болезней системы кровообращения обусловлены этими видами патологий.

Первичные сосудистые отделения для оказания экстренной медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом и острым нарушением кровообращения созданы в Якутии. Два региональных сосудистых центра — №1 и №2 — функционируют на базе Республиканской больницы №2 — ЦЭМП и Республиканской больницы №1 — Национального центра медицины. Остальные действуют на базе 7 ЦРБ: Мирнинской, Нерюнгринской, Мегино-Кангаласской, Нюрбинской, Алданской, Ленской и Вилюйской. Для доступности медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом и острыми нарушениями мозгового кровообращения ПСО принимают население и близлежащих районов.

«Федеральным проектом «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», который входит в структуру национального проекта «Здравоохранение», проводится масштабная программа переоснащения региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, создание и оснащение реабилитационной инфраструктуры. Предусмотрены также льготное лекарственное обеспечения больных из групп высокого и очень высокого риска, улучшение диспансерного наблюдения. Важно отметить, что пациенты, перенесшие инфаркт миокарда, коронарное стентирование и шунтирование или острое нарушение мозгового кровообращения, в течение двух лет обеспечиваются в рамках бесплатной программы льготного лекарственного обеспечения самыми современными препаратами, включая дорогостоящие. Причем не так давно список этих препаратов был расширен», — отметил главный внештатный специалист кардиолога Минздрава России Сергей Бойцов.

Пресс-служба ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Операция

Новокузнецкая городская клиническая больница им. А. А. Луцика (Кузбасс) оказывает помощь жителям всей южной агломерации. За год здесь принимают 14,5 тысяч пациентов. Современные аппараты и специальная мебель установленные в палатах интенсивной терапии неврологического отделения позволят врачам проводить раннюю реабилитацию пациентов после инсультов и других тяжелых неврологических состояний на стационарном этапе.

Аппараты «Тритон» российского производства позволяют вести круглосуточное наблюдение за такими показателями, как электрическая активность сердца и ритм сердечных сокращений, частота пульса, уровень насыщения артериальной крови кислородом, артериальное давление, температура тела и другие важные параметры.

«Поступившее оборудование существенно помогает облегчить работу медицинского персонала в лечении и уходе за больными, а главное — оно позволяет осуществлять профилактику пролежней и вторичных осложнений у лежачих больных, способствует сокращению сроков восстановления организма у пациентов с неврологическими патологиями», — пояснил заведующий неврологическим отделением, врач-невролог Антон Короткевич.

Также в отделении появился медицинский терапевтический тренажер «МОТОмед letto2». С его помощью врачи проводят раннее восстановление пациентов за счет тренировки мышц конечностей. Оборудование позволяет начинать заниматься лечебной физкультурой, не вставая с кровати. Мощность электромотора на тренажере можно регулировать, тем самым давая разную нагрузку на мышцы.

Кроме того, отделение пополнилось двумя новыми функциональными кроватями с электроприводом, предназначенными для обеспечения комфорта пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения и более эффективной работы с ними медицинского персонала.

В 2021 году с помощью новой ультразвуковой системы высокого класса — Siemens Acuson NX3 Elite, полученной благодаря нацпроекту «Здравоохранение», врачи стационара диагностировали не один десяток тромбозов и других сосудистых патологий. Ввод в эксплуатацию данной системы расширил возможности диагностической службы больницы, повысил доступность и уровень оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению юга Кузбасса.

Tambov.gov.ru Операция

Калининградский региональный сосудистый центр (РСЦ) получил операционный микроскоп, ангиограф, два компьютерных томографа, аппараты искусственной вентиляции легких, прикроватные мониторы и другую медицинскую технику.

Серьезные оперативные вмешательства по новым методикам стали доступны специалистам РСЦ благодаря новой системе нейрохирургической навигации и специализированному эндоскопическому оборудованию.

«Такая медицинская техника позволяет увидеть кровоизлияние в головном мозге без контакта с пациентом, определить, как оно расположено, как лучше к нему подойти, спланировать ход операции, по которому затем работают врачи», — пояснил заведующий нейрохирургическим отделением № 2, главный внештатный нейрохирург регионального минздрава Эдуард Хасаншин.

Ведущий консультант департамента охраны здоровья областного минздрава Анастасия Боголюбова отметила, что в регионе сохраняется устойчивая тенденция к снижению заболеваемости и смертности от инфарктов, инсультов и других болезней системы кровообращения: »Причем наши ежегодные цифры ниже, чем по северо-западу и Российской Федерации в целом. Этому во многом способствовали создание федерального центра в Родниках и этого регионального сосудистого центра, появление три года назад сосудистого центра в Гусеве, разработанная маршрутизация пациентов, профилактика заболеваемости, в том числе диспансеризация населения».

На базе отделения лучевой диагностики Камчатской краевой больницы ежегодно проводится более 21 тысячи рентгенисследований, более 7, 5 тысяч компьютерных томографий, более 33 тысяч ультрозвуковых исследований, более 3,5 тысяч МРТ-исследований. С запуском современного компьютерного томографа в стационаре повысилось качество диагностики заболеваний, сообщает минздрав региона.

В отделении лучевой диагностики Камчатской краевой больницы имени А. С. Лукашевского за последние восемь месяцев проведено более двух тысяч компьютерных томографий на современном компьютерном томографе, что позволило улучшить качество диагностики заболеваний у пациентов, сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского края.

Цитата minzdrav. kamgov.ru В Камчатской краевой больнице запущен в работу компьютерный томограф Aquilion Prime SP

«Сегодня на базе отделения функционируют два цифровых рентгенаппарата, несколько ультразвуковых сканеров, два компьютерных томографа, и в том числе новейший компьютерный томограф, разработанный на базе премиальных технологи, который был запущен в работу в марте этого года. Могу отметить, что современные методы лучевой диагностики в краевой больнице освоены. Кроме того, запуск нового томографа позволил повысить качество проводимых исследований», — рассказал заведующий отделением лучевой диагностики Камчатской краевой больницы Игорь Нестеренко.

В марте 2022 года, благодаря нацпроекту «Здравоохранение», в Камчатской краевой больнице был запущен в работу новый компьютерный томограф Aquilion Prime SP. Благодаря своим характеристикам томограф позволяет обследовать всех пациентов даже в самых сложных случаях. Также в Камчатской краевой больнице в 2022 году приобретён и запущен в работу инновационный микроскоп экспертного класса для выполнения микрохирургических операций.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Здравоохранение» обеспечивает появление новейшего оборудования в регионах нашей страны, с помощью которого улучшается инфраструктура для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это позволяет врачам проводить сложнейшие операции и ежедневно спасать множество жизней.

Читайте также: Как нацпроект спасает пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями