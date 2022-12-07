Вашингтон, 7 декабря, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Проект военного бюджета США на 2023 финансовый год согласовали комитеты обеих палат Конгресса по делам вооружённых сил. Об этом говорится в опубликованном 7 декабря совместном письменном заявлении комитетов.

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Объём согласованного проекта составил $858 млрд. Это на $45 млрд больше того, что Белый дом запрашивал в начале текущего года. При этом размер бюджета на 2022 финансовый год был $778 млрд.

Документ предписывает добиваться исключения России из международных организаций, в том числе из G20. На сдерживание РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) выделяется $11,5 млрд.

Также на пять лет запрещается военное сотрудничество с Москвой, устанавливается постоянный запрет на обмен информацией с Россией по системам ПРО.

Кроме того, документ содержит инициативу о введении санкций за участие в золотовалютных операциях с РФ. Киевскому режиму выделяется $800 млн помощи.

В проект также заложены средства на разведку, новые самолёты, корабли, военные транспортные средства, современные технологии.