Москва, 7 декабря, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Украина призывает исключить Россию из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), но это лишь бессильная истерика. Об этом заявил 7 декабря советник генерального директора Росэнергоатома Ренат Карчаа.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

По его словам, исключение России — нереалистично и неправомерно. РФ не просто ядерная держава, а один из системообразующих участников МАГАТЭ.

«Украина может призывать к чему угодно. Это истерика от полного бессилия. Не более того», — сказал ТАСС Карчаа.

Ранее лишить Россию членства в МАГАТЭ призвали в министерстве энергетики Украины. Подобный призыв со стороны Киева не был первым.

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