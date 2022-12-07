Вашингтон, 7 декабря, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Попытки атак на аэродромы России осуществлял киевский режим, несмотря на официальное молчание со стороны украинских властей. Об этом говорится в интервью высокопоставленного украинского чиновника американской газете Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

По информации журналистов, киевский чиновник на условиях анонимности признал, что попытки атак на аэродромы под Курском, Рязанью и Саратовом осуществили киевские боевики.

«Это были украинские беспилотники», — сообщил украинский чиновник.

Журналисты также напоминают, что ранее газета New York Times, ссылаясь на украинское официальное лицо сообщила, что беспилотные летательные аппараты были запущены с Украины.

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