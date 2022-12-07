Киев, 7 декабря, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Воздушная тревога 7 декабря объявлена в двух областях на востоке Украины. Об этом свидетельствуют онлайн-карты минцифры страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Согласно опубликованным данным, сирены сработали в Харьковской и Днепропетровской областях. Известно, что воздушная тревога также объявлена на подконтрольных Киеву частях Донецкой и Запорожской областей.

Днем ранее воздушная тревога объявлялась в восточных регионах страны дважды.