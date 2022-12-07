Донецк, 7 декабря, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк, сообщили 7 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:24 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм.

В 10:27 ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм. В 10:35 боевики ВСУ вновь обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив шесть ракет из РСЗО БМ-21 «Град».