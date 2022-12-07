Донецк, 7 декабря, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Число погибших и пострадавших в результате столкновения грузовика и микроавтобуса под Шахтёрском уточнили в экстренных службах ДНР: погибших — 15 человек, пострадавших — шестеро.

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Трое пострадавших доставлены в больницу в Шахтёрске, ещё трое — в Торезскую ЦРБ. В числе пострадавших — трое военнослужащих в тяжёлом состоянии, их поместили в отделение реанимации.

«По уточненной информации, 15 человек погибли, шесть пострадали», — сообщили ТАСС в экстренных службах.

Участок дороги, на котором столкнулись автомобили, перекрыт. На месте работают оперативные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря в Шахтёрском районе ДНР на автодороге Шахтёрск — Торез столкнулись микроавтобус и грузовик, перевозивший военных. Сообщалось о 16 погибших.