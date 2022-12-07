Москва, 7 декабря, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев допустил повышение финансирования государственной программы в сфере АПК, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Алексей Колчин ИА REGNUM Поле

«Уже сейчас мы понимаем, что эта сумма может быть увеличена», — сказал Патрушев в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам.

Он напомнил, что в 2023 году финансирование госпрограммы АПК составит порядка 454 млрд рублей.

Кроме того, по словам министра, в 2022 году на поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, а также развитие сельских территорий направлено свыше 480 млрд рублей.

Согласно федеральному бюджету, проектируемые расходы федерального бюджета на реализацию мероприятий госпрограммы развития АПК составят в 2023 году — 344,750 млрд рублей, в 2024 году — 331, 149 млрд рублей, в 2025 году — 239,158 млрд рублей.

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