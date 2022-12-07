Улан-Батор, 7 декабря, 2022, 10:57 — ИА Регнум. 7 декабря премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ призвал население страны сохранять спокойствие на фоне акций протеста. Об этом глава монгольского правительства сообщил во время прямой трансляции, которая велась на странице интернет-портала ikon. mn.

Иван Шилов ИА REGNUM Монголия

Премьер-министр сообщил о ведущейся работе, пообещал провести расследование по вопросу возможных масштабных хищений.

«Просим вас сохранять спокойствие», — заявил Оюун-Эрдэнэ.

Как сообщало, 5 и 6 декабря в столице Монголии прошли акции протеста, в ходе которых протестующие призвали власти страны привлечь к ответственности высокопоставленных коррумпированных чиновников, которые, по их мнению, виноваты в краже угля на сумму $1,8 млрд.