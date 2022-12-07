Вашингтон, 7 декабря, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В 2023 году США выделят киевскому режиму дополнительные $800 млн в качестве помощи. Об этом говорится в проекте военного бюджета США, который согласовали обе палаты американского Конгресса.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Флаги США и Украины

Деньги выделяются в рамках «Инициативы по содействию безопасности Украины», которая обеспечивает поддержку ВСУ и осуществляет надзор за её предоставлением.

«Проект расширяет и модифицирует инициативу в сфере безопасности и утверждает выделение дополнительных $800 млн в 2023 финансовом году», — говорится в проекте.

Отмечается, что Конгресс выделит киевскому режиму на $500 млн больше, чем запрашивал президент США Джо Байден.

Всего военный бюджет США в 2023 году составит в $858 млрд.