Путин наградил донецкого депутата Пирогову орденом Мужества посмертно
Москва, 7 декабря, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении погибшего депутата Народного совета Донецкой Народной Республики Марии Пироговой.
Kremlin.ru
Владимир Путин
Депутат погибла при обстреле Донецка 6 декабря. Путин наградил Марию Пирогову орденом Мужества посмертно.
«За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Пирогову Марию Владимировну (посмертно)», — сказано в тексте документа.
Как сообщало ИА REGNUM, врио главы ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования родным и близким погибшего депутата Народного совета Марии Пироговой.
6 декабря ВСУ несколько раз подвергли обстрелам жилые районы Донецка, удары были нанесены по одному из торговых центров и зданию автовокзала.