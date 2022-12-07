Москва, 7 декабря, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении погибшего депутата Народного совета Донецкой Народной Республики Марии Пироговой.

Kremlin.ru Владимир Путин

Депутат погибла при обстреле Донецка 6 декабря. Путин наградил Марию Пирогову орденом Мужества посмертно.

«За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Пирогову Марию Владимировну (посмертно)», — сказано в тексте документа.

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования родным и близким погибшего депутата Народного совета Марии Пироговой.

6 декабря ВСУ несколько раз подвергли обстрелам жилые районы Донецка, удары были нанесены по одному из торговых центров и зданию автовокзала.