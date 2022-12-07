Санкт-Петербург, 7 декабря, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Пограничное управление ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области 7 декабря сообщило о нескольких попытках незаконного проникновения иностранных граждан на территорию РФ со стороны Финляндии. Эти попытки были пресечены российскими пограничниками, а нарушители переданы финской стороне.

Российско-финская граница

Так, 24 ноября 2022 года иностранный гражданин без документов, удостоверяющих личность, незаконно пересёк границу из Финляндии и пешком проследовал по автомобильной дороге к пограничному пункту пропуска Торфяновка в Выборгском районе Ленобласти. Пограничники задержали его, привлекли к административной ответственности за нарушение режима госграницы, после чего передали финской стороне.

«В период с июля по декабрь 2022 г. сотрудниками Пограничного управления к ответственности за нарушение законодательства в пограничной сфере привлечено пять иностранных граждан, следовавших с территории Финляндии. Все лица в установленном порядке переданы финской стороне», — отметили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Также продолжаются попытки иностранцев незаконно перейти госграницу со стороны России. Так, 1 декабря в Выборге задержан иностранный гражданин, в действиях которого выявлены намерения незаконного пересечения границы из РФ в Финляндию. У мужчины изъят рюкзак с теплыми вещами и продовольствием, плоскогубцы, средства для розжига костра. Нарушителя передали сотрудникам полиции для привлечения к административной ответственности.