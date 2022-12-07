Киев, 7 декабря, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Киеве введены экстренные отключения электричества, сообщили 7 декабря в энергокомпании ДТЭК «Киевские электросети».

Jody McIntyre Без света

«Из-за очередной массовой атаки России на объекты критической инфраструктуры сейчас применяются экстренные отключения», — сообщили в компании.

Отмечается, что графики стабилизационных отключений пока не действуют.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 7 декабря в Днепропетровской области введены экстренные отключения электричества.

Накануне, 6 декабря, в Ровненской области ввели лимиты потребления электроэнергии в размере 60% от нужного объёма.