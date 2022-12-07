Берлин, 7 декабря, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В Германии задержали 25 человек, включая гражданку РФ, по подозрению в государственном перевороте. Об этом 7 декабря сообщили в генеральной прокуратуре Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Согласно опубликованным данным, в отношении ещё 27 человек проводятся оперативные мероприятия.

В ведомстве отметили, что 22 человека подозреваются в создании террористической организации, три человека, включая гражданку РФ, в поддержке организации.

В прокуратуре подчеркнули, что подозреваемые связывались с представителями РФ, однако поддержки не получили.