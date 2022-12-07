Москва, 7 декабря, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект о нерабочем дне 8 июля — Дне семьи, любви и верности, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Laila Ромашки

Предлагаемое отнесение 8 июля к нерабочим праздничным дням позволит гражданам собраться всей семьей, провести время со своими родными и близкими, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению семейных родственных связей, заставит молодых людей задуматься над тем, как важно сохранить семью, верность и любовь на протяжении всей жизни, отмечала ранее одна из авторов законопроекта глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ).

Так как устанавливается еще один праздничный день, то предприятия будут вынуждены выплачивать в этот день двойную заработную плату, что повлечет дополнительные расходы из бюджета, отметила в ходе заседания комитета депутат Екатерина Стенякина («Единая Россия») в ходе дискуссии. Она обратила внимание на то, что авторы законопроекта не представили расчетов о тратах на реализацию предлагаемых норм и не указан источник финансирования.

Правительство РФ законопроект также не поддержало.