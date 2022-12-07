Нижневартовск, Югра, 7 декабря, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Состояние одного из подростков, госпитализированного после инцидента с ножом в школе Нижневартовска, оценивается медиками как стабильно тяжелое. Об этом сообщили в пресс-службе Нижневартовской окружной клинической детской больницы.

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Согласно опубликованным данным, один ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии, состояние второго оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, что 6 декабря в одной из школ Нижневартовска ученик восьмого класса ранил ножом одноклассника. В результате конфликта один подросток нанес другому ножевые ранения.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.