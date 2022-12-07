Москва, 7 декабря, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Подозреваемого в хулиганстве с использованием травматического оружия задержали в Москве. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

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По предварительной информации, во время словесной перепалки с компанией молодых людей рядом с ночным клубом на Пушкинской площади подозреваемый достал травматический пистолет и выстрелил в сторону одного из оппонентов, затем он скрылся.

Уточняется, что потерпевший получил огнестрельное ранение ноги.

Сообщается, что сотрудники уголовного розыска оперативно задержали 28-летнего подозреваемого жителя Москвы на улице Большая Дмитровка, у которого был изъят травматический пистолет.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства. Фигурант уголовного дела находится под домашним арестом.