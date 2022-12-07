Чита, 7 декабря, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей при пожаре в доме в селе Митрофаново Забайкальского края, сообщили 7 декабря в пресс-службе регионального главного управления СКР.

Znak.com Уголовное дело

«Следователи СК возбудили уголовное дело по факту гибели двух малолетних детей при пожаре в Шилкинском районе», — сообщили в ведомстве.

По данным следствия, днем 7 декабря в селе Митрофаново, при тушении пожара были обнаружены тела четырехлетнего мальчика и полуторагодовалой девочки.

Уголовное дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря во время пожара на хуторе Усьман в Багаевском районе Ростовской области погибли трёхлетняя девочка и пятилетний мальчик. Возгорание произошло в частном доме

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