Днепропетровск, Украина, 7 декабря, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В Днепропетровской области введены экстренные отключения электричества. Об этом 7 декабря сообщили в компании ДТЭК «Днепровские электросети».

Электричество

«В настоящее время применены экстренные отключения. Графики стабилизационных отключений пока не действуют», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровске и Синельниковском районе Днепропетровской области прозвучали новые взрывы, в регионе была объявлена воздушная тревога.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря в Ровненской области ввели лимиты потребления электроэнергии в размере 60% от нужного объёма.