Москва, 7 декабря, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Законопроект о ежегодной выплате пенсионерам 13-й пенсии комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента отклонить при обсуждении в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Законопроектом, внесенным в Госдуму депутатами фракции ЛДПР в декабре 2021 года, предлагается ежегодно в декабре предоставлять всем пенсионерам — работающим и неработающим — предновогоднюю пенсионную выплату.

Выплату предлагалось установить в размере получаемой гражданином пенсии.

На реализацию норм может потребоваться до 890 млрд рублей, отметила депутат Госдумы Светлана Бессараб («Единая Россия»). По ее словам, средства в федеральный бюджет не заложены, да и в целом главный финансовый документ является дефицитным.

Дискуссию парламентарии перенесли в зал заседаний.

Законопроект депутатов Госдумы от СРЗП о 13-й пенсии на рассмотрение комитета Госдумы пока не поступил, уточнил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).