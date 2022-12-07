Москва, 7 декабря, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Уничтожение стел мемориала на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе является примером беззакония, набирающим силу в современном мире. Об этом 7 декабря сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Спутник».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она напомнила, что снос памятников в Вильнюсе происходит несмотря на рекомендацию Комитета ООН по правам человека, который призвал воздержаться от дальнейшего уничтожения памятников советским воинам.

«Им не то что ООН не нужна, им уже и совесть не мешает, вот в чем проблема», — сказала Захарова, добавив, что люди начали терять свой человеческий облик.

Дипломат также отметила, что снос памятников является вопросом абсолютного беззакония, которое, набирает обороты в мире.

«Это глобальная проблема, это не только проблема одной страны», — подчеркнула она.

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