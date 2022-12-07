Москва, 7 декабря, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Если США смогут довести ситуацию до исключения России из «Большой двадцатки», то это будет потерей репутационного характера, но никак не экономического. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал соответствующие планы Вашингтона, изложенные в проекте его оборонного бюджета.

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«Мне кажется, это в большей степени риторика. И такое исключение России будет потерей репутационного характера. Не более того. Там, где есть деньги, на это завязаны и другие страны. В том числе страны G20. Поэтому данные обещания Вашингтона — это просто очередная угроза. От Америки в последнее время исходит масса риторических угроз, которые они в конце концов благополучно хоронят. Но продолжают нагнетать атмосферу. Даже не доходя до конкретных решений», — сказал Остапкович.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов объяснил, почему США будет непросто исключить Россию из G20.