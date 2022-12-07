Москва, 7 декабря, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В ноябре 2022 года объём выданных российскими банками ипотечных кредитов составил не менее 460 млрд рублей. Об этом 7 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на расчёты участников рынка.

Иван Шилов ИА REGNUM Недвижимость

Согласно опубликованным данным, с января по ноябрь жители страны взяли ипотечные кредиты на сумму 4,1 трлн рублей. Отметим, что в 2021 году общий объём ипотечного кредитования оценивался в 5 трлн рублей.

По прогнозам экспертов, в декабре спрос на ипотечные кредиты упадет, за счет чего к концу года общий показатель может составить 4,5 млрд рублей. Специалисты подчеркивают, что динамика продаж в 2023 году будет зависеть от решения по госпрограмме.