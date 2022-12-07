Москва, 7 декабря, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В Москве удалось добиться снижения уровня загрязнения атмосферы. В сентябре–ноябре 2022 года в городе зафиксированные средние концентрации взвешенных веществ РМ10 были на 16% ниже, чем годом ранее, а концентрации РМ2,5 в свою очередь сократились на 18%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 декабря заявил заместитель мэра в правительстве Москвы Пётр Бирюков, ссылаясь на данные автоматических станций контроля загрязнения атмосферы.

Марина Каширская ИА REGNUM Чистый воздух

По его словам, очищению воздуха способствовали обильные осадки, которые сопровождались ветреной погодой. Повышенные концентрации фиксировались преимущественно вблизи крупных автотрасс, а в районах жилых застроек отмечался пониженный уровень загрязнения.

«Контролю состояния воздуха в столице уделяется особое внимание. В круглосуточном режиме работают 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена высокоточным оборудованием», — отметил Бирюков.

Он обратил внимание, что в рамках создания Единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области в 2021 году в ближнем Подмосковье были установлены и введены в эксплуатацию 15 автоматических станций контроля.