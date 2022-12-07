В России завершили статические испытания самолета МС-21
В Ростехе сообщили о завершении статических испытаний МС-21
Москва, 7 декабря, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В России завершены статические испытания самолета МС-21, сообщили 7 декабря в Ростехе.
Отмечается, что в ходе финального цикла испытаний, проводившихся на стендах ЦАГИ в 2022 году, подтверждены прочностные характеристики воздушного судна.
Там добавили, что серийное производство самолета намечено на 2024 год.
Как сообщало ИА REGNUM, самолёт нового поколения МС-21 ориентирован на среднемагистральные перевозки. Вместимость новых самолётов составляет от 163 до 211 пассажиров. В начале октября 2022 года лётный образец среднемагистрального пассажирского самолёта МС-21 с российскими двигателями ПД-14 совершил свой первый полёт в Иркутской области.
Читайте также: Мишустин раскрыл планы по расширению производства авиадвигателей