Москва, 7 декабря, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В России завершены статические испытания самолета МС-21, сообщили 7 декабря в Ростехе.

Uac.defence.ru МС-21

Отмечается, что в ходе финального цикла испытаний, проводившихся на стендах ЦАГИ в 2022 году, подтверждены прочностные характеристики воздушного судна.

«До 2030 года планируется выпустить порядка 270 таких авиалайнеров. На этих судах будут совершать перелеты миллионы пассажиров ежегодно», — сообщили в Ростехе.

Там добавили, что серийное производство самолета намечено на 2024 год.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт нового поколения МС-21 ориентирован на среднемагистральные перевозки. Вместимость новых самолётов составляет от 163 до 211 пассажиров. В начале октября 2022 года лётный образец среднемагистрального пассажирского самолёта МС-21 с российскими двигателями ПД-14 совершил свой первый полёт в Иркутской области.

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