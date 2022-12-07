Москва, 7 декабря, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Россия готова дать ответ на любые санкции. Об этом 7 декабря заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя информацию о проработке западными странами новых ограничений в отношении России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она напомнила, что на любые санкции Москва даёт соразмерный ответ, исходя из интересов России, который проработан и согласован в межведомственных форматах.

«Вы прекрасно знаете, что на любые санкции даётся соразмерный, исходя из интересов нашей страны, ответ», — сообщила она.

Захарова подчеркнула, что Российская Федерация смогла научиться жить в условиях санкций.

Читайте также: ЕС хочет ввести новые санкции против России для оправдания своих ошибок