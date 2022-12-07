Санкт-Петербург, 7 декабря, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Сотрудники Следственного комитета в Петербурге возбудили уголовное дело после обнаружения в одной из квартир на юго-западе города тел двух петербуржцев, употребивших перед этим купленную в круглосуточном магазине водку.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Водка

Дело возбуждено по статье о сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

Тела погибших гостей — 59-летнего мужчины и 39-летней женщины — утром 5 декабря обнаружила 46-летняя владелица квартиры на улице Пограничника Гарькавого. Вечером перед этим погибшие, хозяйка и еще один мужчина устроили застолье, в том числе распивали водку, купленную хозяйкой в магазине «Продукты 24 часа» на проспекте Ветеранов.

Внешних признаков насилия на телах не было, их направили на патологоанатомическую экспертизу для установления причины смерти.

«Сотрудники МВД и СК посетили магазин и изъяли 25 бутылок той же марки, что и брала петербурженка», — отмечает издание «Фонтанка».