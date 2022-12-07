Мелитополь, 7 декабря, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Взрывное устройство сработало у дома заместителя главы Мелитополя Николая Волыка, сообщил 7 декабря председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

По его словам, покушение было совершено рано утром 6 декабря, когда Волык выходил из подъезда. Сработала самодельная бомба, подобные взрывные устройства используют украинские диверсанты.

«Оно было наполнено поражающими элементами, лишь по счастливой случайности ни он, ни жители не пострадали», — сказал РИА Новости Рогов.

По предварительной оценке, мощность бомбы составляла около 2,5 кг в тротиловом эквиваленте.

Читайте также: Марочко: Киев готовит очередную провокацию в Одессе