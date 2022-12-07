Российский военкор назвал ответственного за обстрелы Донецка
Военкор Руденко назвал имя приказывающего обстреливать центр Донецка полковника ВСУ
Москва, 7 декабря, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Ответственным за артиллерийские обстрелы Донецка может быть командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник ВСУ Евгений Кураш, сообщил военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.
Руденко уточнил, что обстрелы центрального района Донецка ведутся с позиций, которые расположены в районе населенных пунктов Ласточкино и Тоненькое (зона ответственности 110-й бригады).
Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике за сутки от обстрелов ВСУ погибли четыре мирных жителя, 14 получили ранения.
Кроме того, киевские боевики в ночь на 7 декабря выпустили шесть ракет из «Града» по Ворошиловскому району Донецка.
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