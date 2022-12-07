Москва, 7 декабря, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Ответственным за артиллерийские обстрелы Донецка может быть командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник ВСУ Евгений Кураш, сообщил военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Именно этот человек отдает приказы на обстрелы центра Донецка — Кураш Евгений Юрьевич», — написал он в телеграм-канале.

Руденко уточнил, что обстрелы центрального района Донецка ведутся с позиций, которые расположены в районе населенных пунктов Ласточкино и Тоненькое (зона ответственности 110-й бригады).

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике за сутки от обстрелов ВСУ погибли четыре мирных жителя, 14 получили ранения.

Кроме того, киевские боевики в ночь на 7 декабря выпустили шесть ракет из «Града» по Ворошиловскому району Донецка.

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