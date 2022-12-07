Донецк, 7 декабря, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Грузовой автомобиль с военнослужащими столкнулся с микроавтобусом в Шахтерском районе ДНР, погибли 16 человек. Об этом сообщили 7 декабря в экстренных службах.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Военнослужащие

Столкновение произошло на автодороге Шахтерск — Торез.

«Погибли 16 человек, трое пострадавших госпитализированы», — приводит ТАСС сообщение.