В ДНР погибли 16 человек при столкновении грузовика и автобуса
В ДНР погибли 16 человек при столкновении грузовика с микроавтобусом
Донецк, 7 декабря, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Грузовой автомобиль с военнослужащими столкнулся с микроавтобусом в Шахтерском районе ДНР, погибли 16 человек. Об этом сообщили 7 декабря в экстренных службах.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
Военнослужащие
Столкновение произошло на автодороге Шахтерск — Торез.
«Погибли 16 человек, трое пострадавших госпитализированы», — приводит ТАСС сообщение.