Москва, 7 декабря, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Размер начисляемой гражданам России пенсии не всегда зависит от размера стажа работы, а в некоторых случаях увеличением стажа работы можно сократить себе пенсию, сообщила ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Так, по ее словам, ПФР может сократить размер пенсионных выплат, если указать в стаже период получения профессионального образования, если оно было получено до 2002 года.

Так же может произойти, если гражданин работал до 2002 года на Крайнем Севере. При включении «северного» стажа в полуторакратном исчислении в страховой стаж пенсию придется рассчитать по прежним формулам, что приведет к ее снижению, уточнила Ногайлиева.

Кроме того, добавила она, не стоит указывать период ухода за ребенком до возраста 1,5 года одному из родителей, поскольку его будут рассматривать на особых условиях, в результате чего можно потерять полтора года трудового стажа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках межведомственного проекта «Повышение рождаемости» на портале «Госуслуги» россиянам предложили принять участие в опросе и высказать мнение о действующей системе поддержки, а также о потенциальных нововведениях, к которым относится увязка размера пенсии с количеством детей, гарантированный отпуск отцам после рождения ребенка, увеличение размера пособия для работающих мам.

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