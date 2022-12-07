Саратов, 7 декабря, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» представители саратовского завода «Аврора» (предприятие — флагман упаковочного машиностроения в РФ, ключевой поставщик оборудования для отечественных предприятий и крупный разработчик импортозамещающих решений в сфере производственного оснащения) приняли участие в крупнейшей международной выставке Pharmtech & Ingredients и заключили ряд перспективных контрактов с производителями лекарственных препаратов из России и зарубежья.

Цитата с сайта aurora-packing.ru Генеральный директор завода АВРОРА выступил с докладом на форуме «Фармтехпром»

На выставке в Москве, где более 300 компаний демонстрировали свои последние достижения в области оснащения фармпредприятий, «Аврора» представила уникальную для мирового рынка машину — линию розлива модульного типа AURORA NXT. Речь идет об инновационным оборудованием на рынке упаковки. Полная комплектация линии включает модули дозирования, ориентирования крышек, укупорки и этикетирования.

Каждый день на стенде завода проходили презентации новейшей разработки, а также переговоры с потенциальными заказчиками оборудования. Чтобы увидеть эксклюзивное оборудование, на выставку целенаправленно прибыли несколько делегаций от крупных отечественных фармкомпаний. С представителями предприятий обсудили условия долгосрочного сотрудничества. Ведь продукция компании укрепляет промышленный суверенитет российской фармацевтической индустрии.

В конце ноября 2022 года генеральный директор завода «Аврора» Алексей Максимов выступил с докладом на форуме «Фармтехпром», где рассказал о текущей ситуации на рынке фармацевтического оборудования в 2022 году, изменениях в среде потребителей и стратегии импортозамещения в сфере производства фармтехники. Так, согласно приведенным данным, за первое полугодие текущего года объем выпуска российского рынка медицинского оборудования вырос на 16%. Он отметил, что у оборудования отечественного производства — целый ряд преимуществ, в числе которых высокая технологичность, адекватная цена и доступность комплектующих. Также генеральный директор компании рассказал о том, какими мерами поддержки бизнеса сегодня можно воспользоваться, чтобы выгодно приобрести оснащение для фармплощадок.

Продукция саратовского предприятия получила исключительно положительные отзывы от посетителей выставки.

«Экспортный потенциал Саратовской области велик и многогранен. Несмотря на то, что почти каждое предприятие ощутило на себе последствия геополитической нестабильности, все готовы к новым контактам, связям, решениям проблем и поиску новых возможностей. Плотная интеграция мер государственной поддержи, помощи региональных структур развития экспорта и бизнеса позволят укрепить позиции региона на международном рынке», — подчеркнула руководитель представительства Российского экспортного центра в Самаре Александра Камнева.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» отечественным производителям доступны меры государственной поддержки при выходе на внешние рынки. Так, российский бизнес может подать заявку на участие в международных выставках и бизнес-миссиях через цифровую платформу «Мой экспорт». Государство финансирует затраты по аренде выставочной площади, застройке выставочных стендов компаний, а также расходы на доставку выставочных образцов экспортёров. Для малого и среднего бизнеса процент финансирования составляет 80%, для крупного — 50%.