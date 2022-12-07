Рига, 7 декабря, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Санита Петере, называющая себя «белой ведьмой», стала помощницей депутата латвийского сейма Натальи Марченко-Йодко. Об этом сообщает портал NRA.

Цитата из к/ф «Иствикские ведьмы». Реж. Джордж Миллер. 1987. США Ведьмы

Отмечается, что Петере помогает парламентарию «разбираться в социальных вопросах». Сама колдунья заявила, что никаких препятствий для работы в сейме не видит, тем более что в Латвии «многие ведьмы близки к политике».

«Я считаю, что мы очень важны и полезны в политике», — сказала Петере.

39-летнюю Саниту Петере знают в стране как целительницу и литотерапевта — специалиста по лечению камнями.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в сейм Латвии, однопалатный парламент страны, завершились 1 октября 2022 года. Наталья Марченко-Йодко избрана в парламент от партии «Стабильности!».

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