Вашингтон, 7 декабря, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Соединенные Штаты не помогали киевскому режиму наносить удары по территории России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

U.S State Department Энтони Блинкен

«Мы не поощряем украинцев к нанесению ударов по территории России и не предоставляем им возможности для нанесения таких ударов», — цитирует его Bloomberg.

П его словам, Вашингтон пока не владеет подробной информацией об ударах беспилотников ВСУ по российским аэродромам.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря киевский режим осуществил попытку нанесения ударов по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области. По данным Министерства обороны РФ, беспилотники ВСУ были перехвачены, но из-за падения обломков произошли взрывы. В результате погибли трое российских военных.

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