Москва, 7 декабря, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Биометрической идентификации будет достаточно для получения государственных услуг в многофункциональных центрах (МФЦ), если будут приняты соответствующие поправки. Об этом 7 декабря пишут «Ведомости».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МФЦ

Речь идёт о поправках к законопроекту, который регулирует работу ГИС «Единая биометрическая система» (ЕБС). Как сообщало ИА REGNUM, Госдума России приняла законопроект в первом чтении 24 ноября.

«В случае предоставления согласия на обработку биометрических персональных данных гражданин сможет получить те же госуслуги, что и с паспортом», — отмечает издание.

Если таких данных нет, услуги всё равно предоставят. Кроме того, поправки запрещают хранить в единой биометрической системе информацию о детях в возрасте до 14 лет и сведения о геноме.

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