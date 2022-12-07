Москва, 7 декабря, 2022, 09:06 — ИА Регнум. К концу 2022 года объемы экспорта российской пшеницы могут составить рекордные 4–4,8 млн тонн, однако в дальнейшем вывоз этой агрокультуры на мировой рынок может затрудниться из-за конкуренции с украинским зерном, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на прогнозы отраслевых аналитиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«В декабре может быть отгружен исторически рекордный объем пшеницы — до 4,6–4,8 млн тонн», — сообщили в аналитическом центре «Русагротранса».

Там также отметили, что в ноябре текущего года Россия уже вывезла максимальные для этого месяца 4,8 млн тонн пшеницы с учетом поставок в страны ЕАЭС.

При этом, по словам генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, в ноябре отправку части запланированного экспорта пришлось отложить на декабрь из-за ухудшения погодных условий в южных портах. Эта тенденция может повториться и в декабре, добавил он.

В свою очередь, в «Совэконе» отметили, что сдерживать экспорт пшеницы в декабре может нехватка вагонов для перевозки, а также оживление конкуренции с Украиной после продления действия зернового коридора.

Как сообщало ИА REGNUM, заключённая в июле 2022 года Россией, Турцией, киевским режимом и ООН сделка по вывозу зерна из контролируемых киевским режимом черноморских портов 17 ноября была автоматически продлена на 120 дней. В МИД РФ заявили, что у Москвы нет возражений по поводу пролонгации сделки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад использует вывезенное с территории Украины продовольствие для удовлетворения своего внутреннего спроса, а беднейшие страны получили лишь незначительный объём зерна.

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