Киев, 7 декабря, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Военные аэродромы в Курской, Рязанской и Саратовской областях России атаковала Украина, заявил неназванный высокопоставленный украинский чиновник американскому изданию The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Официально власти Украины не заявляли о причастности к инцидентам на военных аэродромах. По словам собеседника издания, все три нападения совершены с помощью беспилотников.

«Это были украинские беспилотники — очень успешные, очень эффективные», — заявил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря киевский режим осуществил попытку нанесения ударов по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области. По данным Минобороны РФ, украинские беспилотники были перехвачены, но из-за падения обломков произошли взрывы. Погибли трое военнослужащих, ещё четверо получили ранения. Два самолёта были повреждены. Кроме того, 6 декабря беспилотник атаковал аэродром в Курской области, в результате загорелся нефтенакопитель.

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