Брюссель, 7 декабря, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Лидеры европейских государств начали переживать из-за падения влияния стран ЕС в мире на фоне кризисов, пишет Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Европа начинает беспокоиться из-за снижающейся роли в мире на фоне неразрешенных кризисов и появления новых, из-за чего у неё нарастает чувство страха», — говорится в статье.

Отмечается, что текущая международная обстановка свидетельствует о подъёме восточных стран и упадке Запада с дальнейшим переходом к многополярному миру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Bloomberg отметило, что всего несколько градусов по Цельсию или несколько безветренных дней отделяют Европу от энергетического кризиса. Холодный сезон только начался, впереди свыше ста самых холодных дней в году, уточнило издание.

Читайте также: Жителям Франции дали специальные рекомендации по заготовке дров на зиму