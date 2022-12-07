Санкт-Петербург, 7 декабря, 2022, 09:13 — ИА Регнум. На Дворцовую площадь Санкт-Петербурга в ночь на 7 декабря доставили главную новогоднюю ель. Дерево высотой 23 метра срубили в Приозерском районе Ленинградской области 6 декабря. На главной площади города ель установили с помощью подъемного крана.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Петербурга выделили 6,9 млн рублей на закупку и установку новогодней ели на Дворцовой площади. Это следует из информации на сайте госзакупок. Затраты на ель по сравнению с прошлым годом возросли более чем на 27%, или на 1,5 млн рублей. Закупка также включала в себя размещение еще 25 натуральных елей поменьше на Дворцовой площади.

Как отмечает телеканал «78», завершить украшение главной новогодней ели планируется 19 декабря.

Напомним, власти Петербурга решили отказаться в этот раз от проведения концерта на Дворцовой площади в новогоднюю ночь и праздничного фейерверка. Зато территорию под рождественскую ярмарку расширили по сравнению с прошлыми годами.