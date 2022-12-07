Москва, 7 декабря, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил финансовый иск от прокуратуры Нижегородской области к крупному строительному холдингу из Москвы — НАО «Ирмаст-Холдинг», которое выступало подрядчиком как минимум 69 госконтрактов, в том числе связанных с реконструкцией аэропортов. Исковое заявление о взыскании более 207 млн рублей арбитраж пока к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Иск поступил в суд 6 декабря 2022 года. Сумма претензий составляет 207 649 976,65 рубля. Третьими лицами в споре участвуют мэрия Нижнего Новгорода и муниципальное казённое учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода». Детали спора пока не сообщались.

Между тем известно, что НАО выступало исполнителем ряда госконтрактов в Нижнем Новгороде, по которым муниципальное предприятие было заказчиком. Например, в 2020 году с компанией был подписан контракт на сумму более 751 млн рублей на строительство здания организации начального общего и среднего (полного) общего образования (№36 по генплану). Работы планировалось завершить в ноябре 2022 года. В карточке тендера есть отметка о том, что «исполнение прекращено». Есть также отметка об установлении штрафа, и сообщается, что стоимость исполненных обязательств составила 93 273 886,8 рубля при фактически оплаченных 305 349 076,62 рубля.