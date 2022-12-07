Доха, 7 декабря, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Футбольная сборная Португалии разгромила команду Швейцарии в 1/8 финала чемпионата мира и в третий раз вышла в четвертьфинал. Счёт встречи составил 6:1.

Андрей Пронин ИА REGNUM Пепе, Томми Смит

Прежде португальская сборная доходила до четвертьфинала в 1966 и 2006 годах. При этом команда впервые забила шесть голов в матче плей-офф чемпионата мира.

Первый гол команде Фернанду Сантуша принёс Гонсалу Рамуш на 17-й минуте встречи. Затем мячи забили Пепе, Рафаэл Геррейру и Рафаэл Леау. Рамушу принадлежат ещё два гола.

Португальцам мяч забил Мануэль Аканджи. Криштиану Роналду начал играть за португальцев только на 74-й минуте, до этого он находился на скамейке запасных. Матч состоялся 6 декабря на стадионе «Лусаил Айконик».

В четвертьфинале Португалия встретится с Марокко, игра пройдёт 10 декабря.

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