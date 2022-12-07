Донецк, 7 декабря, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за сутки от обстрелов ВСУ погибли четыре мирных жителя, сообщили 7 декабря в штабе территориальной обороны ДНР.

Артиллерия ВСУ

«За минувшие сутки… в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли четыре человека», — говорится в телеграм-канале штаба.

Отмечается, что еще 14 человек получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за обстрелов со стороны киевских террористов обесточена фильтровальная станция в Донецке.

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