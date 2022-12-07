Новомосковск, Тульская область, 7 декабря, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Сразу в трёх небольших городах Тульской области, благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда», появились современные арт-пространства, где люди смогут приятно и с пользой провести время.

Цитата gkh. tularegion.ru В Узловой благоустроен парк Железнодорожников

Так, в сквере имени 60-летия образования СССР в Новомосковске завершился первый этап благоустройства. Там появились дизайнерские скамейки, видеонаблюдение и Wi-Fi. На церемонии отметили, что сквер становится настоящей точкой притяжения не только для жителей Урванского микрорайона, но и всего города в целом.

«После проведенной реконструкции сквер приобрел совершенно другой вид. Он стал современным, чистым, благоустроенным», — отметила общественница Марина Назарова.

На втором и третьем этапах реконструкции этого общественного пространства появятся разные по функциональности зоны: детская игровая, спортивная, тихого отдыха. Уже сегодня сквер называют парком, эта сущность зеленого уголка еще ждет своего развития.

Цитата nmosk.ru Новомосковск. В сквере им. 60-летия СССР завершается первый этап реконструкции

В 2022 году Новомосковск намерен победить во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды с проектом благоустройства Березовой рощи.

Березовая роща для новомосковцев — еще одно знаковое место. Во времена Великой Отечественной войны именно здесь сталиногорцы обороняли город от фашистских войск. В советское время здесь был парк, который в девяностые годы пришел в запустение, но несмотря на это горожане любили и продолжают это место. Сейчас через рощу можно пройти только в светлое время суток — здесь нет ни освещения, ни обустроенных пешеходных дорожек.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится Минстроем России, в поддержку нацпроекта «Жилье и городская среда». Победители получают на реализацию грант: воплотить проект в жизнь необходимо за год. Проект благоустройства обсуждался архитекторами и дизайнерами совместно с жителями Новомосковска. Участие в обсуждении принимала и Мария Шестова, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Лицей».

«Проект благоустройства обсуждался всеми жителями. Мы обменивались идеями, говорили о том, что необходимо освещение, лавочки и урны, заасфальтированные дорожки.

Визитной карточкой Новомосковска сейчас является памятник «Дон и Шат» который находится у истока Дона, но надеемся, что когда-нибудь и Березовая роща тоже станет символом города. Тем более, что Новомосковск трижды признавался самым зеленым среди малых городов России», — пояснила Мария Шестова.

Директор Новомосковского музыкального колледжа имени М. И. Глинки Александр Скуднов предлагает сделать в Березовой роще летнюю эстраду. Колледж находится по соседству: в летнее время студенты бегают вокруг рощи кросс, а зимой — прокладывают лыжню.

«Благоустройство Березовой рощи назрело давно. Это уникальный объект в городе, и было бы просто замечательно, если это место получит новую жизнь. Хотелось бы здесь увидеть заасфальтированные дорожки, освещение, ну и конечно — летнюю эстраду, чтобы студенты нашего музыкального колледжа могли играть здесь для жителей», — считает Александр Скуднов.

Итоги конкурса станут известны в декабре 2022 года.

В Донском открыли «Аква-Дон» — крупнейшее общественное пространство у озера со сценой и амфитеатром, интерактивным фонтаном, гамаками и волейбольной площадкой. Зимой там можно отдохнуть в уютных беседках, а летом — загорать на лежаках.

«Я благодарен дончанам, что они поддержали этот проект, принятый большинством голосов. Тогда, в 2021 году казалось, что все задуманное реализовать очень сложно. Но нам это удалось, и теперь в Донском появилась прекрасно оснащенная, современная зона отдыха, где найдется занятие по душе для горожан любого возраста. А еще я прошу бережно относиться ко всему, что здесь находится, поскольку восстановить отдельные элементы очень непросто», — подчеркнул глава администрации Донского Руслан Бутов.

Цитата donskoy. tularegion.ru В Донском торжественно открыли зону отдыха «АкваДон»

Парк Железнодорожников в Узловой в 2024 году отметит 100 лет со дня основания. Эту территорию начали активно приводить в порядок с 2014 года. Раньше на этом месте был пустырь. Но так как территория прилегает к входной группе со стороны железнодорожного вокзала, жители попросили благоустроить эту территорию. В ходе рейтингового голосования проект поддержали более четырёх тысяч человек. На сегодняшний день площадка используется горожанами, как зал ожидания под открытым небом. В парке создана входная группа, обустроены пешеходные дорожки. Установлено освещение, навесы, качели и скамейки. Для удобства жителей на благоустроенной территории появился стенд с информацией о движении поездов.

«В последние годы многие малые города России сделали серьезный рывок в развитии своей городской среды. Во многом это случилось благодаря конкурсу городской среды малых городов и исторических поселений, проведенному по решению Президента России. Напомню, что сама идея конкурса родилась на площадке ОП РФ. Сегодня малые города преобразились, появились прекрасные пространства, радующие глаз молодежи. Как правило такое объекты создаются с соблюдением требований аутентичности и исторической обоснованности», — отметил глава Комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов.

Напомним, на 2022 год в программу благоустройства общественных пространств и дворовых территорий были включены 19 общественных пространств и 289 дворов по всей Тульской области. Многие пространства жители выбирали сами в ходе рейтингового голосования. Теперь люди активно участвуют в контроле качества и приемке работ на всех объектах.

Как сообщало ИА, благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда», ведётся активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Они голосуют за лучшие проекты во Всероссийском конкурсе. Следующее голосование стартует весной 2023 года. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий пяти миллионов семей ежегодно.