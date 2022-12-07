Москва, 7 декабря, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Предатели и «скитальцы» станут ненужными, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Между струйками дождя пройти не получится. Это важно знать всем «скитальцам» и предателям, которые сегодня удивляются, что права и свободы человека для США и Европы — лишь декорации», — предупредил Володин в телеграм-канале.

Хороших русских для Вашингтона и Брюсселя не существует, подчеркнул он.

«Западным государствам необходимо, чтобы перебежчики были бóльшими бандеровцами, чем сам Бандера», — констатировал парламентарий.

В этой связи он делает вывод о том, что «скитальцы» неизбежно закончат тем же, что происходит с использованным материалом, — станут ненужными.

Читайте также: Володин допустил наказание для вернувшихся в Россию предателей

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пророческими назвал спикер Госдумы Вячеслав Володин слова президента России Владимира Путина о тех, кто «замучается пыль глотать».

Председатель палаты парламента также назвал предателями уехавших из России на фоне специальной военной операции и призвал помогать новым гражданам России. По мнению Володина, много чести говорить о бросивших Россию, правильно больше внимания уделить тем, кто воссоединился с Россией, кто считает её своим домом.

На фоне событий особую роль будет играть вступающий в силу с 1 декабря 2022 года закон о контроле над лицами под иностранным влиянием, отметил член Совфеда Андрей Климов.