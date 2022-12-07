Москва, 7 декабря, 2022, 08:06 — ИА Регнум. На Западе ожидают переговоров России и Украины, но не торопят начало диалога, это показал визит президента Франции Эммануэля Макрона в Соединенные Штаты, пишет «Коммерсант».

Переговоры

Как пишет издание, все союзники киевского режима выражают готовность поддерживать Киев «столько, сколько потребуется». Вместе с тем ряд западных стран считает, что необходимо быть готовыми к переговорам и чем раньше они начнутся, тем лучше.

Также отмечаются и разные подходы ЕС и США к разрешению конфликта. Так, Макрон считает, что контакты с российским лидером Владимиром Путиным необходимо поддерживать, в то время как глава Белого дома Джо Байден считает, что для этого должны сложиться определенные условия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ожидают изменения позиции ЕС по вопросу о предоставлении Москве гарантий безопасности после завершения СВО.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что после завершения российской военной спецоперации надо будет решать вопросы не только о защите союзников НАТО, но и о гарантиях для России.

Напомним, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции Wall Street Journal заявил, что ждёт от мирных переговоров между Россией и Украиной. По его словам, мировое соглашение не должно быть надуманным.

Читайте также: Блинкен заявил, что США помогут Украине вернуть потерянные территории