Москва, 7 декабря, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Российские власти рассматривают три варианта ответа на введение потолка для цен на нефть странами G7 и Евросоюза. Об этом пишут 7 декабря «Ведомости», ссылаясь на источники, близкие к правительству.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Первый вариант предполагает полный запрет на продажу нефти государствам, которые поддержали введение потолка цен на импорт российской нефти. Под запрет попадут и закупки российской нефти не напрямую, а через страны-посредники.

Второй возможный механизм — запрет на экспорт по контрактам, содержащим условие ограничения цены на нефть. Такой запрет будет действовать в отношении любых стран-получателей.

Третий вариант — введение так называемой индикативной цены. В этом случае продажу нефти запретят, если будет превышен максимальный дисконт российской нефти Urals к эталонному сорту Brent.

Администрация президента и правительство России обсуждают соответствующий проект указа главы государства. По информации источников, ни один из трёх вариантов пока не одобрен. Наименее вероятный среди них — механизм с фиксацией дисконта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее курирующий ТЭК вице-премьер Александр Новак заявил, что механизм запрета для торговли нефтью в условиях ценового потолка будет принят до конца года.

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