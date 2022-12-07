Вашингтон, 7 декабря, 2022, 07:52 — ИА Регнум. В расходы на оборону США включили финансовую помощь Украине. Киев получит от Вашингтона 800 млн долларов в 2023 году, говорится в документе об оборонном бюджете США, опубликованным Конгрессом страны.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

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«Наращивание помощи Украине и НАТО расширяет и модифицирует Инициативу помощи Украине в сфере безопасности и утверждает выделение дополнительных $800 млн помощи в 2023 финансовом году», — отметил американский законодательный орган.

Расходы на военное сотрудничество с Россией в документе не предусмотрены.

Как сообщало ИА REGNUM, комитеты Конгресса США согласовали объём финансирования на оборонные цели страны. Предполагается, что затраты на это в 2023 году составят 858 млрд долларов — почти на 90 млрд больше, чем на 2022 год.