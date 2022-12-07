Тюмень, 7 декабря, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Специалисты Тюменского медицинского университета обнаружили у летучих мышей новых нетипичных паразитов. По мнению учёных, межвидовой обмен паразитами потенциально угрожает передачей ряда опасных болезней человеку. Результаты опубликованы в журнале Ecologica Montenegrina, специализирующемся на статьях о систематике, биогеографии и экологии.

Марина Каширская ИА REGNUM Летучие мыши часто попадают в жилые дома

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Тюменским специалистам помогали коллеги из Белоруссии. Они выявили блох рыжей вечерницы и водяной ночницы — видов летучих мышей. Такие блохи переносят риккетсий — возбудителей разнообразных лихорадок, сыпной тиф и сибирский клещевой тиф. При этом эти паразиты приживались лишь на грызунах и насекомоядных.

Открытие объясняется изменениями климата и экологии.

«Это довольно тревожная ситуация, например, рыжая вечерница часто обитает на чердаках домов и других построек, что создает возможность передачи инфекций человеку. А значит, человечество может столкнуться с новыми болезнями», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, популяции грызунов, являющихся переносчиками опасных заболеваний и приносящих в Россию тропических паразитов и вирусы, собирается исследовать Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН).