Москва, 7 декабря, 2022, 07:24 — ИА Регнум. Заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас о невозможности в дальнейшем принимать беженцев с Украины официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала двумя песня Полины Гагариной.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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«Даже не знаю, какая из двух песен Полины Гагариной больше подходит для описания этой новости: «Спектакль окончен» или «Драмы больше нет», — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, у мигрантов, недавно покинувших Украину, крайне мало шансов найти жильё и работу в Эстонии. Об этом заявила премьер-министр страны Кая Каллас.